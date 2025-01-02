Льготы для ветеранов труда в 2025 году – какую поддержку оказывает государство
Ветераны труда имеют доступ к ряду льгот, которые могут значительно улучшить качество их жизни. Речь идет о медицинских льготах, освобождении от налогов и транспортных привилегиях.
Льготы ветерана труда в Украине в 2025 году
После выхода на пенсию или смены работы ветераны труда имеют ряд медицинских льгот – они сохраняют право на обслуживание в поликлинике, к которой были прикреплены ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Среди медицинских льгот:
- бесплатное зубное протезирование;
- услуги в медицинских учреждениях и аптеках;
- бесплатная госпитализация при необходимости;
- ежегодное медицинское обследование и профилактическое лечение.
Обратите внимание! Кроме стандартного ежегодного отпуска, ветеранам труда предоставляется право на две дополнительные недели отдыха ежегодно в любое время, но без сохранения заработной платы.
Социальные льготы
Ветераны труда могут рассчитывать на:
- компенсацию расходов на лечение;
- право на получение жилья, участка для строительства, сада или огорода, ремонт жилья, а также дров или угля на зиму;
- долгосрочную ссуду (до 120 месяцев) на строительство;
- членство в садовых, строительных и гаражных кооперативах;
- бесплатную установку домашнего телефона.
Освобождение от налогов и транспортные льготы
Ветераны труда освобождаются от уплаты земельного налога и получают право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Важно! Однако это право действует только для тех, чей совокупный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает 4 240 гривен.