Льготы для ветеранов труда в 2025 году – какую поддержку оказывает государство

Ветераны труда имеют доступ к ряду льгот, которые могут значительно улучшить качество их жизни. Речь идет о медицинских льготах, освобождении от налогов и транспортных привилегиях.

Льготы ветерана труда в Украине в 2025 году

После выхода на пенсию или смены работы ветераны труда имеют ряд медицинских льгот – они сохраняют право на обслуживание в поликлинике, к которой были прикреплены ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Среди медицинских льгот:

бесплатное зубное протезирование;

услуги в медицинских учреждениях и аптеках;

бесплатная госпитализация при необходимости;

ежегодное медицинское обследование и профилактическое лечение.

Обратите внимание! Кроме стандартного ежегодного отпуска, ветеранам труда предоставляется право на две дополнительные недели отдыха ежегодно в любое время, но без сохранения заработной платы.

Социальные льготы

Ветераны труда могут рассчитывать на:

компенсацию расходов на лечение;

право на получение жилья, участка для строительства, сада или огорода, ремонт жилья, а также дров или угля на зиму;

долгосрочную ссуду (до 120 месяцев) на строительство;

членство в садовых, строительных и гаражных кооперативах;

бесплатную установку домашнего телефона.

Освобождение от налогов и транспортные льготы

Ветераны труда освобождаются от уплаты земельного налога и получают право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Важно! Однако это право действует только для тех, чей совокупный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает 4 240 гривен.