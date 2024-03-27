Какие льготы имеют люди с инвалидностью II группы
Источник:Министерство юстиции
В Украине существуют специальные льготы для лиц из всех групп инвалидности, доступные при наличии соответствующего удостоверения. Лицам со II группой инвалидности предоставляются льготы на лечение, транспортные услуги, образование и т.д.
Какие льготы имеют инвалиды II группы
Ко второй группе инвалидности относятся люди, которые могут самостоятельно обслуживать себя, но не способны работать в стандартных условиях производственной среды. Законодательство предусматривает для них разные виды льгот.
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Трудовые льготы
- При трудоустройстве им не применяется испытательный период.
- Возможность расторжения трудового договора по собственному желанию в любое время.
- Право на индивидуальный график работы по желанию, например, неполная рабочая неделя.
- Возможность оформления отпуска в удобное время без ожидания шестимесячного срока работы.
- Право на ежегодный дополнительный отпуск более длительной продолжительности.
Льготы на коммунальные услуги
Несмотря на отсутствие прямых льгот по оплате ЖКУ, лица с инвалидностью могут обратиться за субсидией в местные центры социальной защиты, чтобы получить поддержку в оплате коммунальных счетов.
Льготы на обслуживание
Гарантированное право на приоритетное обслуживание в различных учреждениях и на предприятиях общественного транспорта, позволяет избежать долгого ожидания в очередях.
Льготы на проезд
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, а также 50% скидка на стоимость билетов в железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте в течение "отопительного" сезона с 1 октября по 15 мая.
Образовательные льготы
Для студентов с инвалидностью предусмотрены социальные стипендии и возможность получения дополнительной материальной помощи. Поступление в высшие учебные заведения для лиц с инвалидностью происходит по упрощенной процедуре в пределах специальных квот.
Другие виды льгот
Лица с инвалидностью второй группы в Украине могут воспользоваться рядом льгот на лечение и реабилитацию:
- Льготы на лекарства: При амбулаторном лечении имеют право на покупку лекарственных средств по рецептам врачей с уплатой только 50% от их стоимости.
- Бесплатные санаторно-курортные путевки: При наличии соответствующих медицинских показаний, эти лица имеют право получить санаторно-курортные путевки бесплатно.
- Бесплатные лекарства для ветеранов: Лица, которые стали инвалидами вследствие войны, имеют право на бесплатное получение лекарственных средств, включая иммунобиологические препараты и медикаменты, выписанными по рецептам.
Дополнительно, лица с инвалидностью могут получить на льготных условиях:
- Протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь;
- Специальные средства для самообслуживания и ухода;
- Средства для передвижения;
- Вспомогательные средства для личной подвижности;
- Специальная мебель и оборудование для повышения комфорта жизни;
- Приборы и оборудование для ориентирования, общения и обмена информацией.
Лицам с инвалидностью второй группы, которые имеют нарушение зрения, предоставляются специальные льготы для облегчения их повседневной жизни и обучения:
- Дети-инвалиды с нарушением зрения старше 14 лет получают часы, а те, кто младше 14 лет, – электронные часы, а также аудиоплееры для лучшей ориентации во времени и доступа к аудиокнигам и музыке.
- Студенты с нарушением зрения обеспечиваются диктофонами, чтобы упростить усвоение учебного материала.
- Во время посещения библиотек, лицам с нарушением зрения предоставляются аудиоплееры.