Какие льготы имеют люди с инвалидностью II группы

27 марта 2024, 18:48
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Источник:

Министерство юстиции

В Украине существуют специальные льготы для лиц из всех групп инвалидности, доступные при наличии соответствующего удостоверения. Лицам со II группой инвалидности предоставляются льготы на лечение, транспортные услуги, образование и т.д.

Какие льготы имеют инвалиды II группы

Ко второй группе инвалидности относятся люди, которые могут самостоятельно обслуживать себя, но не способны работать в стандартных условиях производственной среды. Законодательство предусматривает для них разные виды льгот.

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Трудовые льготы

  • При трудоустройстве им не применяется испытательный период.
  • Возможность расторжения трудового договора по собственному желанию в любое время.
  • Право на индивидуальный график работы по желанию, например, неполная рабочая неделя.
  • Возможность оформления отпуска в удобное время без ожидания шестимесячного срока работы.
  • Право на ежегодный дополнительный отпуск более длительной продолжительности.

Льготы на коммунальные услуги

Несмотря на отсутствие прямых льгот по оплате ЖКУ, лица с инвалидностью могут обратиться за субсидией в местные центры социальной защиты, чтобы получить поддержку в оплате коммунальных счетов.

Льготы на обслуживание

Гарантированное право на приоритетное обслуживание в различных учреждениях и на предприятиях общественного транспорта, позволяет избежать долгого ожидания в очередях.

Льготы на проезд

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, а также 50% скидка на стоимость билетов в железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте в течение "отопительного" сезона с 1 октября по 15 мая.

Образовательные льготы

Для студентов с инвалидностью предусмотрены социальные стипендии и возможность получения дополнительной материальной помощи. Поступление в высшие учебные заведения для лиц с инвалидностью происходит по упрощенной процедуре в пределах специальных квот.

Другие виды льгот

Лица с инвалидностью второй группы в Украине могут воспользоваться рядом льгот на лечение и реабилитацию:

  • Льготы на лекарства: При амбулаторном лечении имеют право на покупку лекарственных средств по рецептам врачей с уплатой только 50% от их стоимости.
  • Бесплатные санаторно-курортные путевки: При наличии соответствующих медицинских показаний, эти лица имеют право получить санаторно-курортные путевки бесплатно.
  • Бесплатные лекарства для ветеранов: Лица, которые стали инвалидами вследствие войны, имеют право на бесплатное получение лекарственных средств, включая иммунобиологические препараты и медикаменты, выписанными по рецептам.

Дополнительно, лица с инвалидностью могут получить на льготных условиях:

  • Протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь;
  • Специальные средства для самообслуживания и ухода;
  • Средства для передвижения;
  • Вспомогательные средства для личной подвижности;
  • Специальная мебель и оборудование для повышения комфорта жизни;
  • Приборы и оборудование для ориентирования, общения и обмена информацией.

Лицам с инвалидностью второй группы, которые имеют нарушение зрения, предоставляются специальные льготы для облегчения их повседневной жизни и обучения:

  • Дети-инвалиды с нарушением зрения старше 14 лет получают часы, а те, кто младше 14 лет, – электронные часы, а также аудиоплееры для лучшей ориентации во времени и доступа к аудиокнигам и музыке.
  • Студенты с нарушением зрения обеспечиваются диктофонами, чтобы упростить усвоение учебного материала.
  • Во время посещения библиотек, лицам с нарушением зрения предоставляются аудиоплееры.
Автор: Дарія Подвишенна