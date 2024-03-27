Які пільги мають інваліди II групи

До другої групи інвалідності належать люди, які можуть самостійно обслуговувати себе, але не здатні працювати в стандартних умовах виробничого середовища. Законодавство передбачає для них різні види пільг.

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Трудові пільги

  • При працевлаштуванні їм не застосовується випробувальний період.
  • Можливість розірвання трудового договору за власним бажанням в будь-який час.
  • Право на індивідуальний графік роботи за бажанням, наприклад, неповний робочий тиждень.
  • Можливість оформлення відпустки у зручний час без чекання шестимісячного терміну роботи.
  • Право на щорічну додаткову відпустку більш тривалої тривалості.

Пільги на комунальні послуги

Попри відсутність прямих пільг з оплати ЖКП, особи з інвалідністю можуть звернутися за субсидією до місцевих центрів соціального захисту, щоб отримати підтримку в оплаті комунальних рахунків.

Пільги на обслуговування

Гарантоване право на пріоритетне обслуговування в різноманітних установах та на підприємствах громадського транспорту, дозволяє уникнути довгого очікування в чергах.

Пільги на проїзд

Безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, а також 50% знижка на вартість квитків у залізничному, авіаційному, річковому та автомобільному транспорті протягом "опалювального" сезону з 1 жовтня по 15 травня.

Освітні пільги

Для студентів з інвалідністю передбачено соціальні стипендії та можливість отримання додаткової матеріальної допомоги. Вступ до вищих навчальних закладів для осіб з інвалідністю відбувається за спрощеною процедурою в межах спеціальних квот.

Інші види пільг

Особи з інвалідністю другої групи в Україні можуть скористатися рядом пільг на лікування та реабілітацію:

  • Пільги на ліки: При амбулаторному лікуванні мають право на купівлю лікарських засобів за рецептами лікарів зі сплатою лише 50% від їхньої вартості.
  • Безкоштовні санаторно-курортні путівки: За наявності відповідних медичних показань, ці особи мають право отримати санаторно-курортні путівки безкоштовно.
  • Безкоштовні ліки для ветеранів: Особи, які стали інвалідами внаслідок війни, мають право на безкоштовне отримання лікарських засобів, включно з імунобіологічними препаратами та медикаментами, виписаними за рецептами.

Додатково, особи з інвалідністю можуть отримати на пільгових умовах:

  • Протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;
  • Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
  • Засоби для пересування;
  • Допоміжні засоби для особистої рухомості;
  • Спеціальні меблі та обладнання для підвищення комфорту життя;
  • Прилади та обладнання для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Особам з інвалідністю другої групи, які мають порушення зору, надаються спеціальні пільги для полегшення їх повсякденного життя та навчання:

  • Діти-інваліди з порушенням зору старше 14 років отримують годинники, а ті, хто молодший за 14 років, – електронні годинники, а також аудіоплеєри для кращої орієнтації в часі та доступу до аудіокниг та музики.
  • Студенти з порушенням зору забезпечуються диктофонами, щоб спростити засвоєння навчального матеріалу.
  • Під час відвідування бібліотек, особам з порушенням зору надаються аудіоплеєри.