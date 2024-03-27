Які пільги мають інваліди II групи
До другої групи інвалідності належать люди, які можуть самостійно обслуговувати себе, але не здатні працювати в стандартних умовах виробничого середовища. Законодавство передбачає для них різні види пільг.
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Трудові пільги
- При працевлаштуванні їм не застосовується випробувальний період.
- Можливість розірвання трудового договору за власним бажанням в будь-який час.
- Право на індивідуальний графік роботи за бажанням, наприклад, неповний робочий тиждень.
- Можливість оформлення відпустки у зручний час без чекання шестимісячного терміну роботи.
- Право на щорічну додаткову відпустку більш тривалої тривалості.
Пільги на комунальні послуги
Попри відсутність прямих пільг з оплати ЖКП, особи з інвалідністю можуть звернутися за субсидією до місцевих центрів соціального захисту, щоб отримати підтримку в оплаті комунальних рахунків.
Пільги на обслуговування
Гарантоване право на пріоритетне обслуговування в різноманітних установах та на підприємствах громадського транспорту, дозволяє уникнути довгого очікування в чергах.
Пільги на проїзд
Безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, а також 50% знижка на вартість квитків у залізничному, авіаційному, річковому та автомобільному транспорті протягом "опалювального" сезону з 1 жовтня по 15 травня.
Освітні пільги
Для студентів з інвалідністю передбачено соціальні стипендії та можливість отримання додаткової матеріальної допомоги. Вступ до вищих навчальних закладів для осіб з інвалідністю відбувається за спрощеною процедурою в межах спеціальних квот.
Інші види пільг
Особи з інвалідністю другої групи в Україні можуть скористатися рядом пільг на лікування та реабілітацію:
- Пільги на ліки: При амбулаторному лікуванні мають право на купівлю лікарських засобів за рецептами лікарів зі сплатою лише 50% від їхньої вартості.
- Безкоштовні санаторно-курортні путівки: За наявності відповідних медичних показань, ці особи мають право отримати санаторно-курортні путівки безкоштовно.
- Безкоштовні ліки для ветеранів: Особи, які стали інвалідами внаслідок війни, мають право на безкоштовне отримання лікарських засобів, включно з імунобіологічними препаратами та медикаментами, виписаними за рецептами.
Додатково, особи з інвалідністю можуть отримати на пільгових умовах:
- Протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;
- Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
- Засоби для пересування;
- Допоміжні засоби для особистої рухомості;
- Спеціальні меблі та обладнання для підвищення комфорту життя;
- Прилади та обладнання для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
Особам з інвалідністю другої групи, які мають порушення зору, надаються спеціальні пільги для полегшення їх повсякденного життя та навчання:
- Діти-інваліди з порушенням зору старше 14 років отримують годинники, а ті, хто молодший за 14 років, – електронні годинники, а також аудіоплеєри для кращої орієнтації в часі та доступу до аудіокниг та музики.
- Студенти з порушенням зору забезпечуються диктофонами, щоб спростити засвоєння навчального матеріалу.
- Під час відвідування бібліотек, особам з порушенням зору надаються аудіоплеєри.