Могут ли получить льготы граждане, живущие в общежитии и имеющие статус УБД

Граждане со статусом УБД могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, и если такие лица проживают в общежитии.

О каких льготах идет речь

Граждане с УБД могут получить льготы на жилищные услуги. То есть, те, которые осуществляются при управлении многоквартирным домом.

Читайте также "Нафтогаз" готовится к новому отопительному сезону: что советуют сделать украинцам

Также такие граждане имеют право на льготы, касающиеся коммунальных услуг и платы за абонентское обслуживание.

Для назначения льгот лицо должно быть на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы, и обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением о предоставлении льгот по установленной форме,

– говорится в сообщении ПФУ.

Если льготы хочет получить лицо, проживающее в общежитии, нужно учесть определенные нюансы. Администрация такого типа заведения должна обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда и предоставить некоторую информацию: