Могут ли получить льготы граждане, живущие в общежитии и имеющие статус УБД
Источник:ПФУ
Граждане со статусом УБД могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, и если такие лица проживают в общежитии.
О каких льготах идет речь
Граждане с УБД могут получить льготы на жилищные услуги. То есть, те, которые осуществляются при управлении многоквартирным домом.
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Также такие граждане имеют право на льготы, касающиеся коммунальных услуг и платы за абонентское обслуживание.
Для назначения льгот лицо должно быть на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы, и обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением о предоставлении льгот по установленной форме,
– говорится в сообщении ПФУ.
Если льготы хочет получить лицо, проживающее в общежитии, нужно учесть определенные нюансы. Администрация такого типа заведения должна обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда и предоставить некоторую информацию:
- перечень коммунальных услуг, которыми пользуется такой житель;
- стоимость таких услуг.