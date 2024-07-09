Имеют ли льготы на оплату коммуналки люди со II группой инвалидности

Люди, которые имеют инвалидность, могут получить различные льготы. Например, такие граждане имеют право на уменьшение цены проезда и удешевленное медицинское обслуживание.

От чего зависят льготы

Льготы зависят от степени увечья лица. То есть, назначенной ему группы.

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Степень увечья определяет специальная комиссия, учитывая состояние здоровья лица. В некоторых случаях назначенная группа может меняться. В таком случае, корректируются и выплаты лица.

Имеют ли люди со II группой льготы на коммуналку

Если лицо не пройдет повторную экспертизу вовремя, ему не будут поступать выплаты по инвалидности до выяснения обстоятельств.

Люди со II группой инвалидности не имеют льгот на оплату ЖКУ. Однако, они могут уменьшить свою коммуналку, благодаря получению субсидии.

Чтобы оформить такую помощь, гражданин должен обратиться в местный центр социальной защиты. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

удостоверение личности;

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства.

Если заявление подает арендатор, то в этот перечень необходимо добавить договор аренды. Учитывая срок действия этого документа, может корректироваться и временной промежуток предоставления субсидии.

Оформить субсидию можно как онлайн, так и оффлайн. Дистанционно заявление подается через специальные сервисы, в частности Дию и электронный портал ПФУ.