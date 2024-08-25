Какие льготы могут получить жены участников боевых действий

Жены участников боевых действий имеют право на ряд законных льгот, о которых они часто могут не знать. В частности, это льготы на коммунальные услуги и дополнительные возможности для детей, связанные с оздоровлением.

Льготы для жен УБД

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусматривает льготы для семей военнослужащих, которые имеют статус участников боевых действий.

Читайте также Как выросла минимальная пенсия в Украине в 2024 году

Среди льгот для жен участников боевых действий – значительные скидки на коммунальные услуги:

75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (для инвалидов скидка составляет 100%);

75% скидка на топливо для домов без централизованного отопления.

Скидка рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Заметьте! Для семей, в которых все члены являются нетрудоспособными, скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади (42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью). Члены семей военнослужащих могут подавать заявление на получение этих льгот.

Льготы для детей участников боевых действий

Дети участников боевых действий со статусом УБД имеют право на ряд социальных льгот, которые установлены государством:

Приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху;

Первоочередное право на зачисление в общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря;

Возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования, если обучение осуществляется на дневной форме;

Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов дневной формы обучения;

Гарантия получения социальной стипендии при условии отсутствия задолженности по обучению.

Где подать заявление

Для оформления льгот по статусу УБД заявление можно подать несколькими способами:

В любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Отправить документы по почте;

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

Используя Дія.Підпис в мобильном приложении Дія.

Льготы могут быть назначены как непосредственно участнику боевых действий, так и членам его семьи.