О них всегда забывают: 5 важных льгот для украинских пенсионеров

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на различные типы помощи от государства. Речь идет в том числе и о льготах.

Льготы для пенсионеров в 2025 году

Они упрощают жизнь пожилым людям и позволяют экономить им средства, сообщает 24 Канал.

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В частности речь идет о таких видах помощи пенсионерам в Украине:

Бесплатный проезд. Если ездить на пригородных маршрутах, в городском общественном транспорте или в пригородных поездах, то пенсионеры могут это делать абсолютно бесплатно.

Если ездить на пригородных маршрутах, в городском общественном транспорте или в пригородных поездах, то пенсионеры могут это делать абсолютно бесплатно. Бесплатная коммуналка. Украинские пенсионеры имеют право на скидку в размере 100% на оплату коммунальных услуг, а также на топливо и газ. Однако при условии если они проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры.

Украинские пенсионеры имеют право на скидку в размере 100% на оплату коммунальных услуг, а также на топливо и газ. Однако при условии если они проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры. Освобождение от земельного налога. Пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, возрасту освобождены от его уплаты, в соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины.

Пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, возрасту освобождены от его уплаты, в соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины. Бесплатная юридическая помощь. Пенсионеры в Украине могут получить вторичную помощь. Однако в тех случаях, когда если пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.

Важно! Те пенсионеры, владеющие машиной с двигателем объемом до 2500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт, могут получить еще и 50% скидки на автострахование и бесплатно парковать авто.