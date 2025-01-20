Самые высокие пенсии в Украине: какие выплаты имеют бывшие судьи
Средняя пенсия судей может превышать 110 тысяч гривен в месяц. То есть они в несколько раз превышают максимальную пенсию, которую установило законодательство.
Какие пенсии имеют судьи
О пенсиях судей рассказала Начальница Пенсионного фонда Львовской области Галина Недзельская, сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Первый Западный".
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По словам Галины Недзельской, на Львовщине на пожизненном денежном обеспечении находятся 145 судей. Средний размер их выплат составляет 112 тысяч гривен в месяц.
Интересно! В целом, по состоянию на 1 января, в области насчитывается 671 тысяча пенсионеров. Ежемесячные расходы на пенсионные выплаты составляют 3,6 миллиарда гривен.
Средняя пенсия по области составляет 5 303 гривны, в частности:
- для гражданских пенсионеров – 4830 гривен;
- для военных – 13 300 гривен.
Почему у судей высокие пенсии
Пенсии для судей рассчитываются отдельно. Минимальная выплата составляет 50% от зарплаты на момент выхода на пенсию, а за каждый год работы свыше 20 лет добавляется 2%. Например, за 30 лет стажа выплата достигает 70%, а за 40 лет – максимально возможных 90%. Судьи в отставке могут получать ежемесячное пожизненное денежное содержание, независимо от возраста.
Сейчас максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривен. В соответствии с действующим законодательством, этот показатель ограничен 10 прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц. Исключение составляют лишь специальные надбавки, которые получают отдельные категории граждан, в частности ученые, депутаты, госслужащие и работники местного самоуправления.