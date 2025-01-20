Які пенсії мають судді

Про пенсії суддів розповіла Начальниця Пенсійного фонду Львівської області Галина Недзельська, повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Перший Західний".

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За словами Галини Недзельської, на Львівщині на довічному грошовому забезпеченні перебувають 145 суддів. Середній розмір їхніх виплат становить 112 тисяч гривень на місяць.

Цікаво! Загалом, станом на 1 січня, в області налічується 671 тисяча пенсіонерів. Щомісячні витрати на пенсійні виплати складають 3,6 мільярда гривень.

Середня пенсія по області становить 5 303 гривні, зокрема:

для цивільних пенсіонерів – 4830 гривень;

для військових – 13 300 гривень.

Чому у суддів високі пенсії



Пенсії для суддів розраховуються окремо. Мінімальна виплата становить 50% від зарплати на момент виходу на пенсію, а за кожен рік роботи понад 20 років додається 2%. Наприклад, за 30 років стажу виплата досягає 70%, а за 40 років – максимально можливих 90%. Судді у відставці можуть отримувати щомісячне довічне грошове утримання, незалежно від віку.

Нині максимальна пенсія в Україні становить 23 610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, цей показник обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб. Виняток становлять лише спеціальні надбавки, які отримують окремі категорії громадян, зокрема науковці, депутати, держслужбовці та працівники місцевого самоврядування.