Пенсии не растут: у каких категорий выплаты не подлежат индексации

С 1 марта 2024 года в Украине произошло увеличение пенсионных выплат на 8%, однако не все пенсионеры получили повышение. Есть три главные группы пенсионеров, которые не почувствовали весеннего повышения пенсий.

Какие пенсии не подлежат индексации

Индексация пенсий является важным средством для поддержания финансового благополучия пенсионеров, помогая им приспособиться к изменениям в экономике.

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Но часть пенсионеров по законодательству не может получить индексированные выплаты:

Лица, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, не подлежат индексации, поскольку их пенсии уже учитывают недавние экономические изменения.

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию и которым государство уже выплачивает помощь для достижения пенсионного минимума.

Лица с высокими пенсионными выплатами. Такое решение принято с целью обеспечения более справедливого распределения пенсионных средств.

Какой была мартовская индексация в марте

Мартовская индексация пенсий в 2024 году охватила примерно 10 миллионов украинцев. Основную часть этой группы составляют пенсионеры, которые получают пенсии на общих основаниях.

Также были проиндексированы пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца, пенсии военнослужащих, пенсии ученых, государственных служащих и чернобыльские пенсии.

Пенсии, подлежащих индексации, должны быть назначены до 31 декабря 2023 года включительно. Однако, специальные пенсии судей и прокуроров пока не входят в процесс индексации.

Весенняя индексация пенсий в 2024 году проходила с коэффициентом 1,079. То есть пенсии выросли почти на 8%. Эта индексация применялась к пенсиям, назначенных до конца 2021 года. Между тем пенсии, назначенные с 2021 по 2023 годы, увеличивались на фиксированную сумму в 100 гривен.

Минимальное повышение пенсии составило 100 гривен, тогда как максимальное достигло 1 577 гривен.