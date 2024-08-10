Какие пенсии получают бывшие шахтеры и как они начисляются

Пенсии у шахтеров начисляются практически так же, как и у большинства украинцев. Однако, ее размер имеет свой минимальный порог и начисляется в зависимости от нескольких факторов.

Какие пенсии у шахтеров

Пенсионные выплаты для шахтеров в 2024 году зависят от нескольких факторов, включая стаж и заработную плату.

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Шахтеры, которые отработали не менее 15 лет на подземных работах (для мужчин) или 7,5 лет (для женщин), имеют право на пенсию.

Минимальный размер пенсии шахтера составляет 80% от его средней заработной платы, но не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, что на август 2024 года составляет 7 083 гривны.

За каждый полный год стажа на подземных работах или на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, которые дают право на пенсию на льготных условиях, к страховому стажу добавляется дополнительный год.