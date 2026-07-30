Украинцы могут не платить важный налог: кому из пенсионеров предоставляется земельная льгота
Украинцы должны уплачивать земельный налог, если у них в собственности имеются земельные участки. Однако существуют категории лиц, освобожденные от уплаты этого налога.
Какие пенсионеры могут не платить налог на землю
К льготной категории, в частности, относятся пенсионеры по возрасту, о чем сообщили в Государственной налоговой службе.
От налога на землю также освобождаются следующие украинцы:
- люди с инвалидностью первой и второй группы;
- физические лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
- физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.
Но не все так просто. Льгота, в частности для пенсионеров, действует в пределах предельных норм площади по каждому виду целевого использования земли:
- для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):
- в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
- для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
- для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
- для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.
Следует также добавить, что земельная льгота вступает в силу со следующего месяца после подачи заявления (или со следующего налогового года, если сроки пропущены).
Пенсионеры, имеющие право на земельную льготу, но владеющие несколькими участками одного вида, должны до 1 мая подать заявление в налоговую с указанием, на какие участки распространяется льгота.
Если право на льготу возникло в течение года, то подать заявление необходимо в течение 30 дней.
Что еще получают пенсионеры по возрасту в качестве льгот
Напомним, что украинцам доступны различные социальные льготы. В частности, бесплатная правовая помощь или бесплатный проезд в транспорте.