Какие пенсионеры могут не платить налог на землю

К льготной категории, в частности, относятся пенсионеры по возрасту, о чем сообщили в Государственной налоговой службе.

От налога на землю также освобождаются следующие украинцы:

люди с инвалидностью первой и второй группы; физические лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет; ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"; физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Но не все так просто. Льгота, в частности для пенсионеров, действует в пределах предельных норм площади по каждому виду целевого использования земли:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Следует также добавить, что земельная льгота вступает в силу со следующего месяца после подачи заявления (или со следующего налогового года, если сроки пропущены).

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Пенсионеры, имеющие право на земельную льготу, но владеющие несколькими участками одного вида, должны до 1 мая подать заявление в налоговую с указанием, на какие участки распространяется льгота.

Если право на льготу возникло в течение года, то подать заявление необходимо в течение 30 дней.

Что еще получают пенсионеры по возрасту в качестве льгот

Напомним, что украинцам доступны различные социальные льготы. В частности, бесплатная правовая помощь или бесплатный проезд в транспорте.