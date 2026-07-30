Які пенсіонери можуть не сплачувати податок на землю

До пільгової категорії, зокрема, належать пенсіонери за віком, про що повідомили у Державній податковій службі.

Від податку на землю також звільняються такі українці:

люди з інвалідністю першої та другої групи; фізичні особи, які виховують трьох та більше дітей віком до 18 років; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Але не все так просто. Пільга, зокрема для пенсіонерів, діє у межах граничних норм площі за кожним видом цільового використання землі:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Слід також додати, що земельна пільга починає діяти з місяця, що настає після подання заяви (або з наступного податкового року, якщо пропущені строки).

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Пенсіонери, які мають право на земельну пільгу, але мають у власності кілька ділянок одного виду, мають до 1 травня подавати заяву до податкової із зазначенням, на які ділянки поширюється пільга.

Якщо право на пільгу з’явилося протягом року, то подати заяву необхідно протягом 30 днів.

Які ще пільги мають пенсіонери за віком

Нагадаємо, що українцям доступні різні соцпільги. Зокрема, безоплатна правова допомога чи безоплатний проїзд у транспорті.