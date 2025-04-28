Карточный перевод: за какую сумму придется заплатить налог
- Денежный подарок, не превышающий 25% минимальной зарплаты, не подлежит налогообложению.
- Денежные презенты от родственников первой и второй степени родства не облагаются налогом.
Налогообложению подлежат почти любые финансовые поступления. Из исключений стоит выделить денежные подарки на определенную сумму.
Какой денежный подарок не подлежит налогообложению
Сейчас не подлежит налогообложению денежный подарок, не превышающий 25% минимальной зарплаты, по состоянию на 1 января текущего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фокус.
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Обратите внимание! Налогообложение происходит в год получения дохода.
Поскольку в 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, указанный максимум – 2 000 гривен. В прошлом году необлагаемая сумма была меньше.
Юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко напомнила, что по состоянию на 1 января 2024 минимальная зарплата была 7 100 гривен. Соответственно, налогообложению подлежат подарки, сделанные в прошлом году на сумму более 1 775 гривен.
То есть, если минималка вырастет в 2026, то будет расти и указанный максимум.
Обратите внимание! В то же время не стоит забывать, что в целом не все подарки облагаются налогом. Денежные презенты от родственников первой и второй степени родства, во внимание не принимаются.