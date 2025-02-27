Созданный, чтобы "обмануть Соединенные Штаты": Трамп снова угрожает ЕС

Дональд Трамп угрожает ЕС введением новых пошлин. Американский президент критикует Евросоюз и говорит, что он создан, чтобы "обмануть США".

Какое заявление сделал Трамп

Президент США Дональд Трамп грозится ввести 25% пошлины на импорт из ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы приняли решение и объявим о нем очень скоро. В общей сложности она (пошлина – 24 Канал) составит 25%, и это будет касаться автомобилей и всего остального.

Еврокомиссия заявила, что, если Трамп введет пошлины, реакция будет незамедлительной, по ее словам, ЕС "решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и честной торговли".

Нужно понимать, что заявления нового президента США повышают риск широкой трансатлантической торговой войны. Негативные последствия этого "противостояния" ощутят как американская, так и европейская экономики.

Обратите внимание! Трамп также готовится ввести 25% пошлины против Канады и Мексики.