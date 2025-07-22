Цель очевидна: Россия в очередной раз атакует газовую инфраструктуру Украины

Ночью Россия в очередной раз осуществила массированную атаку Украины. Десятки дронов пытались поразить украинскую газовую инфраструктуру.

Какие последствия атаки России на газовую инфраструктуру Украины?

В результате ночной атаки возникли разрушения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Корецкого.

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Сергей Корецкий Глава правления НАК "Нафтогаз" Это очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи. Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут. Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломать нашу волю.

Корецкий говорит, что главная цель россиян, когда они атакуют газовую инфраструктуру – не дать Украине подготовиться к зиме. Ведь значительные разрушения не позволят обеспечить стабильное газоснабжение в холодный период.

Цель террористов очевидна – ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов,

– настаивает Корецкий.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, продолжается ликвидация последствий.