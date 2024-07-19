Новый отопительный сезон: какие испытания будут ждать украинцев

Россияне продолжают атаковать энергетические объекты Украины. В том числе и газовую инфраструктуру.

Почему отопительный сезон будет тяжелым

В комментарии 24 Каналу эксперт Юрий Корольчук отметил, что наземная инфраструктура газохранилищ повреждена. Именно поэтому могут произойти перебои с отоплением.

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Юрий Корольчук Эксперт по энергетическим вопросам Несмотря на позитивные заявления относительно отопительного сезона, я бы не был таким оптимистом. Зима все покажет, насколько можно будет в достаточной степени поднимать те объемы газа, которые мы закачиваем и используем.

Корольчук привел в пример газохранилище Львовской области. Несмотря на то, что закачка газа там происходит бесперебойно, есть проблемы с подъемом сырья. Ремонт этого объекта продолжается.