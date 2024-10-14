Бюджет ПФУ на 2024 год утвержден: какие доходы получил фонд

Кабмин утвердил бюджет ПФУ на нынешний год. На этот раз он бездефицитный. Таким должен быть бюджет и в 2025 году.

Каким будет бюджет ПФУ в этом году

Кабмин утвердил постановление № 1156 от 11 октября 2024 года. В этом документе указано, что доходы ПФУ в этом году составят 864 миллиарда гривен

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В то же время расходы, которые должен осуществить Пенсионный фонд будут достигать 861 миллиард гривен. При этом, собственные доходы ПФУ составили – 568 миллиардов гривен. Именно из этой суммы, будет профинансировано пенсионное обеспечение лиц, получающих выплаты в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Обратите внимание! На эти выплаты должно быть потрачено ориентировочно 503 миллиарда гривен.

А вот средства из госбюджета должны быть привлечены не только для выплаты пенсий, а и различных надбавок и повышений. В общем эти расходы составят 247 миллиардов гривен.

Заметьте! Из этих средств, в частности, будет профинансировано пенсионное обеспечение военнослужащих.