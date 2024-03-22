При каких обстоятельствах пенсионер может получить выплату по инвалидности III группы
Из-за повышения прожиточного минимума в этом году пенсия для III группы инвалидности возрастет. Назначение этих выплат, в свою очередь, зависит от решения экспертизы о причине наступления инвалидности, от времени и срока, на который устанавливается инвалидность.
Пенсии по инвалидности III группы
Пенсия по инвалидности III группы высчитывать на основе некоторых показателей. Речь идет о возрасте лица и обстоятельствах, которые могли привести к инвалидности.
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К слову, размер выплат по инвалидности в этом году возрастет. Ведь в соответствии с проектом госбюджета на 2024 год прожиточный минимум в Украине, к которому привязаны соцвыплаты, вырос – с 2 589 гривен до 2 920 гривен.Заметьте! В Минсоцполитики сообщают, что право на пенсию в связи с инвалидностью имеют те лица, утратившие полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания. В частности, получили увечье, не связанное с работой (инвалидность с детства).
Размеры выплат по инвалидности III группы:
- люди с инвалидностью III группы – это 50% от пенсии по возрасту;
- люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы – зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или же пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года;
- пострадавшие вследствие войны – это 60% от суммы денежного обеспечения.
Кроме того, к пенсии в связи с инвалидностью устанавливаются еще и надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет на них право.
Как назначается пенсия по инвалидности
- Определяет группу инвалидности лицу специальная комиссия.
- Какая бы группа не была бы присвоена, лицо обязано проходить каждый год повторную комиссию на подтверждение полученной группы.
- Чтобы пенсия в связи с инвалидностью была назначена со дня ее установления, заявление на ее назначение нужно подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.