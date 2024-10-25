Будет ли достаточно Украине запасов газа для прохождения нового отопительного сезона

В течение лета проходила активная подготовка Украины к зиме. Речь идет, в том числе и о накоплении ресурсов, позволяющих легче пройти зимний период, когда расход сырья, в частности газа, увеличивается.

Хватит ли Украине накопленных ресурсов

Замминистра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона заявил, что Украине удалось сформировать достаточные запасы горюче-смазочных материалов. То есть, этих ресурсов должно быть достаточно для прохождения зимнего периода.

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Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины На сегодня запасы сформированы на должном уровне. Они помогают балансировать, исходя из различных ресурсов для генерации.

Колесник уточнил, что стабильное обеспечение электроснабжения будет возможным, в частности, через резервные источники питания. Ведь в Украину поступило много генераторов, которые функционируют на дизеле, газе или бензине.

Обратите внимание! Колесник заверил, что достаточное количество накопленных ресурсов позволяет, в том числе удерживать цены на коммунальные услуги.