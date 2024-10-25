Какие проблемы были обнаружены в ПФУ

Счетная палата обнаружила, что Пенсионный фонд прозрачно использовал деньги международных доноров: в течение 2 лет было получено 12,7 миллиарда долларов, что позволило возместить почти половину расходов на пенсии в 2022 – 2023 годах.

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Впрочем, долги предприятий перед Пенсионным фондом Украины достигли 50,3 миллиарда гривен. Поэтому, Из государственного бюджета на покрытие дефицита ПФУ было выделено 29,9 миллиардов гривен в 2022 году и 26,5 миллиардов гривен в 2023 году.

В то же время было выявлено несколько сопутствующих проблем:

Задолженность фонда за выполнение судебных решений: Погасить ее нет никаких источников, и по состоянию на 1 июля 2024 года она составляет 73 миллиарда гривен, что равно 10% бюджета ПФУ на 2024 год. Идентификация лиц на временно оккупированных территориях: 800 тысяч граждан не проходили физическую идентификацию в течение 2,5 лет. В 2024 году Пенсионный фонд потратил 7,7% своего бюджета на выплату пенсий этим лицам. Пробелы в законодательстве: пробелы в законодательстве: Они создали дополнительную нагрузку на Пенсионный фонд более 70 миллиардов гривен. Эти выплаты касаются пенсий для людей с инвалидностью, военных пенсионеров и лиц, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения или горных местностях. Массовая регистрация пенсионеров: Выявлены факты регистрации от 6 до 30 человек по одному адресу в зонах радиоактивного загрязнения или горных местностях для получения повышенных выплат. В 2022 – 2023 годах решения судов в пользу таких пенсионеров обошлись ПФУ в 66,5 миллиарда гривен. Выплаты пенсий людям с инвалидностью: Ежегодно на это тратится еще 4 миллиарда гривен для лиц, которым отсрочили прохождение повторного осмотра МСЭК во время военного положения.

Таким образом, Счетная палата предлагает пересмотреть законодательство о выплате повышенных пенсий определенным категориям украинцев и решить вопрос идентификации пенсионеров, в частности относительно горных территорий и зон радиоактивного загрязнения.