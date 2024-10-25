Які проблеми було виявлено у ПФУ

Рахункова палата виявила, що Пенсійний фонд прозоро використав гроші міжнародних донорів. Зокрема, протягом 2 років було отримано 12,7 мільярда доларів, що дозволило відшкодувати майже половину витрат на пенсії у 2022 – 2023 роках.

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Втім, борги підприємств перед Пенсійним фондом України досягли 50,3 мільярда гривень. Відтак, З державного бюджету на покриття дефіциту ПФУ було виділено 29,9 мільярда гривень у 2022 році та 26,5 мільярда гривень у 2023 році.

Водночас було виявлено кілька супутніх проблем:

Заборгованість фонду за виконання судових рішень: Погасити її немає жодних джерел, і станом на 1 липня 2024 року вона становить 73 мільярди гривень, що дорівнює 10% бюджету ПФУ на 2024 рік. Ідентифікація осіб на тимчасово окупованих територіях: 800 тисяч громадян не проходили фізичну ідентифікацію протягом 2,5 років. У 2024 році Пенсійний фонд витратив 7,7% свого бюджету на виплату пенсій цим особам. Прогалини в законодавстві: Вони створили додаткове навантаження на Пенсійний фонд понад 70 мільярдів гривень. Ці виплати стосуються пенсій для людей з інвалідністю, військових пенсіонерів та осіб, які проживають у зонах радіоактивного забруднення чи гірських місцевостях. Масова реєстрація пенсіонерів: Виявлено факти реєстрації від 6 до 30 осіб за однією адресою в зонах радіоактивного забруднення або гірських місцевостях для отримання підвищених виплат. У 2022 – 2023 роках рішення судів на користь таких пенсіонерів обійшлися ПФУ у 66,5 мільярда гривень. Виплати пенсій людям з інвалідністю: Щорічно на це витрачається ще 4 мільярди гривень для осіб, яким відтермінували проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану.

Таким чином, Рахункова палата пропонує переглянути законодавство щодо виплати підвищених пенсій певним категоріям українців та розвʼязати питання ідентифікації пенсіонерів, зокрема стосовно гірських територій та зон радіоактивного забруднення.