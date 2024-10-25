Чи вистачить Україні накопичених ресурсів

Замміністра енергетики Микола Колісник у ефірі телемарафону заявив, що Україні вдалося сформувати достатні запаси паливно-мастильних матеріалів. Тобто, цих ресурсів має бути досить для проходження зимового періоду.

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Микола Колісник Заступник міністра енергетики України На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати, виходячи з різних ресурсів для генерації.

Колісник уточнив, що стабільне забезпечення електропостачання буде можливим, зокрема, через резервні джерела живлення. Адже в Україну надійшло багато генераторів, які функціонують на дизелі, газі чи бензині.

Зверніть увагу! Колісник запевнив, що достатня кількість накопичених ресурсів дозволяє, у тому числі утримувати ціни на комунальні послуги.