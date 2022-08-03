Самая популярная подработка среди украинцев: интересное исследование

На сайте поиска работы OLX проанализировали, какие варианты дополнительного заработка и вакансий предлагали украинцам в июле. Чаще всего работодатели искали представителей рабочих профессий и водителей.

Вакансии для подработки

Напомним, что Нацбанк ранее прогнозировал снижение реальной зарплаты в этом году на 27% из-за стремительной инфляции. В июле чаще искали сотрудников рабочих специальностей. Работодатели предлагали сезонную подработку, временную или частичную занятость. За смену разнорабочий мог заработать от 700 до 1550 гривен.

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Работодатели размещали немало вакансий в поиске водителей. Здесь украинцы могли заработать от 17 800 до 25 000 тысяч гривен в зависимости от типа занятости. В сфере клинига можно заработать от 1500 до 9000 гривен.

Также в июле было много вакансий по поиску репетиторов, отметили в OLX. За час работы они могли заработать от 175 до 215 гривен. Менеджеры по продажам ежемесячно могли получать до 11 000 гривен, при условии частичной занятости.

Где больше возможностей для подработки / Инфографика 24 канала

Работа для соискателей без опыта

Больше вариантов для работников без опыта было в сферах торговли, строительства, транспортных перевозок (при наличии водительских прав) и в колл-центрах.

Самая высокая зарплата – у водителей и операторов колл-центров.

– у водителей и операторов колл-центров. Самая низкая – у охранников и продавцов

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