Многие страны помогают Украине по-тихому: кто они

Многие страны согласились помочь Украине и поддержать ее во время полномасштабной войны. Некоторые это делают открыто, отчитываясь об этом в официальных источниках, а кто помогает, однако делает это не афишируя.

Кильский институт мировой экономики проанализировал и оценил, как разные страны помогают Украине, сформировав Индекс прозрачности данных.

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Индекс прозрачности сформирован по пяти среди которых учитывалось:

есть ли официальная информация о государственной помощи Украине,

или общая сумма поддержки Украины предоставляется правительством,

денежная оценка поддержки,

о которой количество передачи военных единиц официально известно.

Заметим, что процентные части для каждой из проанализированных стран рассчитывались отдельно. Также при анализе единица обозначала, как ответ да, а нуль соответственно нет.

Какие страны помогают не афишируя

Португалия и Испанию Кильский институт мировой экономики оценил, как страны, наиболее по-тихому помогающие Украине. Следовательно, из 5 возможных баллов страны набрали лишь 1.3.

Также не афишируют свою поддержку Испания и Греция, которые оценили только в 1.4 и 1.5. Меньше 2 баллов набрали еще 1.7 и 1.8.

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Какие страны открыто помогают Украине

Швейцария возглавила рейтинг, как страна, наиболее открыто помогающая Украине. В институте ее оценили в максимальных пять из пяти баллов. Только на 0.3 балла отстает от нее Швеция и на 0.4 Германия с Австралией, которые оценил Кильский институт мировой экономики в 4.6 балла.

Также более чем в 4 балла оценили такие страны как Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия и Ирландия.

К слову, любопытно, что обещанная финансовая и гуманитарная помощь ЕС впервые превысила США. Страны и институты ЕС обязались предоставить почти 52 миллиарда евро против 48 миллиардов евро США.