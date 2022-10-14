Кто больше всего помогает Украине во время войны: красноречивая инфографика
Украину в войне, которая цинично начала Россия, активно поддерживает мировое сообщество оружием и финансами. Поэтому ко Дню защитника и защитниц 24 канал решил напомнить, какие страны оказывают нам наибольшую военную поддержку, а какие остались в стороне.
Как мир помогает Украине
В Kiel Institute подсчитали, что за период с 24 февраля по 3 августа этого года, лидером среди помогающих Украине стран стали Соединенные Штаты. Они пообещали 52,311 миллиарда евро. Наибольшую долю составила именно военная помощь – 27,65 млрд евро. Что касается финансовой и гуманитарной, то они составили 15,18 и 9,49 млрд евро соответственно.
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Лидером среди европейских стран стала Великобритания, именно она пообещала предоставить 3,74 миллиарда евро военной помощи, что составляет 0,24% ВВП. Также немалую сумму пообещали Германия и Польша – 1,2 миллиарда евро и 1,82 миллиарда евро соответственно. Что касается неевропейских стран, то:
- Канада обещает военную и финансовую помощь, а военная составит 0,93 миллиарда евро,
- Южная Корея – 0,004 миллиарда евро военной помощи,
- Турция – 0,04 миллиарда евро военной помощи,
- Новая Зеландия – 0,01 миллиарда евро военной помощи.
Не помогают военно
Также ряд стран не помогает Украине военно, как Япония. Однако она выделила средства на гуманитарные цели – 0,01 млрд евро. Примечательно, что также ряд стран по сравнению с июнем начал предоставлять ее. Речь идет о Турции (0,04 миллиарда евро) и Словении (0,05 миллиарда евро). Все еще не оказывают военной помощи, но помогают гуманитарно или финансово:
- Ирландия – 0,07 миллиарда евро (гуманитарная помощь),
- Венгрия – 0,05 миллиарда евро (гуманитарная помощь),
- Швейцария – 0,1 миллиарда евро (гуманитарная помощь),
- Кипр – 0,003 миллиарда евро (финансовая помощь),
- Мальта – 0,001 миллиарда евро (гуманитарная помощь),
Выделенная помощь упала до нуля
Следует отметить, что поток новой международной поддержки для Украины иссяк в июле. Ни одна большая страна ЕС, как Германия, Франция или Италия, не пообещала новую помощь. Однако согласно последним данным Ukraine Support Tracker, разрыв между выделенной и выплаченной помощью сократился.
В июле Украина получила всего около 1,5 миллиарда евро новой помощи от стран-доноров, что существенно меньше, чем в период с апреля по май. Новую помощь пообещала только Норвегия – 1 миллиард евро.
В июле страны-доноры почти не начали оказывать новую помощь, но они оказали часть уже обязанной поддержки, например системы вооружений,
– рассказывает Кристоф Требеш, директор исследовательского центра в Кильском институте.
Объемы помощи Украине от европейских стран в период с 24 февраля по июль 2022 г. / Инфографика Kiel Institute