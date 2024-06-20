Какие суммы за свет придут в платежках за июнь

После поднятия тарифа на электроэнергию платежка для населения вырастет уже с июня. В зависимости от количества потребленных киловатт, сумма может расти более чем на 400 гривен и более.

На сколько вырастет платежка за свет в июне

С 1 июня тариф на электроэнергию составляет уже 4,32 гривны за киловатт-час, поэтому уже в июле потребители получат немалые платежки за свет. Если взять за основу новую стоимость света, то сумма к оплате за потребленные киловатты возрастет от 420 гривен до почти 1 700 гривен.

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А в зависимости от количества потребленной электроэнергии стоимость коммунальной услуги может быть следующей:

Если семья потребляет 250 киловатт

Если среднестатистическая украинская семья использует ежемесячно около 250 киловатт-часов, то согласно новому тарифу их оплата будет составлять 1 080 гривен. По предыдущему тарифу в 2,64 гривны за киловатт-час они платили примерно 660 гривен.

Если семья потребляет 500 киловатт

Если семья потребляет 500 киловатт-часов ежемесячно, то их оплата увеличится до 2 160 гривен. До 1 июня они платили 1 320 гривен.

Если семья потребляет 1 000 киловатт-часов

За 1 000 киловатт электроэнергии теперь нужно будет заплатить 4 320 гривен, что значительно превышает предыдущие 2 640 гривен.

Как изменились цены на коммунальные услуги в Украине

В Украине значительно выросли цены на коммунальные услуги за последний год. В среднем тарифы увеличились на 13%. Кроме значительного подорожания электроэнергии на 69,7%, по данным Госстата также выросла стоимость:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%;

уборка мусора – на 2%.

В то же время тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались на прежнем уровне.