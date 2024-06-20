На скільки виросте платіжка за світло у червні

З 1 червня тариф на електроенергію становить вже 4,32 гривні за кіловат-годину, тому вже у липні споживачі отримають чималі платіжки за світло. Якщо взяти за основу нову вартість світла, то сума до оплати за спожиті кіловати зросте від 420 гривень до майже 1 700 гривень.

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А залежно від кількості спожитої електроенергії вартість комунальної послуги може бути наступною:

Якщо сімʼя споживає 250 кіловатів

Якщо середньостатистична українська сім'я використовує щомісяця близько 250 кіловат-годин, то згідно з новим тарифом їхня оплата складатиме 1 080 гривень. За попереднім тарифом у 2,64 гривні за кіловат-годину вони платили приблизно 660 гривень.

Якщо сімʼя споживає 500 кіловатів

Якщо сім'я споживає 500 кіловат-годин щомісяця, то їхня оплата збільшиться до 2 160 гривень. До 1 червня вони платили 1 320 гривень.

Якщо сімʼя споживає 1 000 кіловатів

За 1 000 кіловатів електроенергії тепер потрібно буде заплатити 4 320 гривень, що значно перевищує попередні 2 640 гривень.

Як змінились ціни на комунальні послуги в Україні

В Україні значно зросли ціни на комунальні послуги за останній рік. У середньому тарифи збільшилися на 13%. Окрім значного здорожчання електроенергії на 69,7%, за даними Держстату також зросла вартість:

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,9%;

утримання та ремонт житла – на 3,5%;

прибирання сміття – на 2%.