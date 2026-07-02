Тарифы на газ в июле: сколько украинцы будут платить за кубометр

В Украине обнародовали тарифы на природный газ для бытовых потребителей на июль 2026 года. Базовые годовые цены остались без изменений, тогда как часть месячных коммерческих предложений подешевела.

Какими будут тарифы на газ для населения в июле

В июле 2026 года в Украине продолжат действовать восемь поставщиков природного газа для бытовых потребителей, сообщает издание "ГазПравда". Четыре компании предлагают клиентам только годовые тарифные планы, тогда как еще четыре имеют как годовые, так и месячные коммерческие предложения.

Смотрите также Вода в Ивано-Франковске станет "золотой": тарифы вырастут вдвое

Базовые годовые тарифы остаются неизменными. В зависимости от поставщика стоимость одного кубического метра природного газа составляет от 7 гривен 96 копеек до 9 гривен 99 копеек.

Крупнейший поставщик – "Нафтогаз Украины" – обслуживает около 98% бытовых потребителей, или более 12 миллионов домохозяйств. Для его клиентов действует фиксированная цена 7 гривен 96 копеек за кубический метр, которая гарантирована как минимум до 30 апреля 2027 года.

Как изменились месячные тарифы и сколько предлагают поставщики

В отличие от годовых планов, месячные коммерческие тарифы в июле стали ниже по сравнению с июнем. Сейчас они колеблются от 8 гривен 46 копеек до 27 гривен 99 копеек за кубический метр.

Перейти на месячный тариф можно только по желанию самого потребителя. Законодательство не позволяет газопоставщикам автоматически переводить клиентов с годового плана на месячный.

Среди самых низких годовых тарифов – 7 гривен 96 копеек у "Нафтогаза Украины" и "Тернопольоблгаз Сбыт". "Прикарпат Энерго Трейд" предлагает газ по 7 гривен 98 копеек, "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) – по 7 гривен 99 копеек, а "Львовэнергосбыт" – по 8 гривен 20 копеек за кубический метр. У компании YASNO годовой и месячный тарифы одинаковы – 8 гривен 46 копеек.

Самые высокие годовые цены предлагает "Ритейл Сервис" (СветГаз) – 9 гривен 99 копеек за кубический метр. В то же время самые дорогие месячные тарифы действуют именно у "Ритейл Сервис" – 27 гривен 99 копеек, а также у "Львовэнергосбыт" – 27 гривен 40 копеек за кубический метр.

Интересно! Эксперты отмечают, что для большинства украинских домохозяйств ситуация со стоимостью газа остается стабильной благодаря фиксированным годовым тарифам. В то же время потребителям, которые рассматривают возможность перехода на месячные тарифы, стоит внимательно сравнивать условия разных поставщиков, поскольку разница в стоимости кубического метра может превышать три раза.

Тариф на электроэнергию для населения: какова будет цена на электроэнергию в июле

Недавно мы сообщали, что действующий тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Он будет актуален как минимум до 31 октября 2026 года. Такова цена электроэнергии для населения.

В период с 1 октября по 30 апреля льготный тариф составит 2,64 гривны за киловатт-час при потреблении до 2 тысяч киловатт-часов в месяц. А при потреблении сверх этого объема цена составит 4,32 гривны за киловатт-час.