Сколько стоит кубометр воды в 2024 году в регионах Украины

4 мая 2024, 08:47
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В каждом регионе тарифы на воду немного отличаются и варьируются от 24,52 гривны до 45,97 гривны. Власти анонсируют рост тарифов, однако пока что в большинстве областей они будут неизменными.

Какие тарифы в Украине

Самые низкие тарифы наблюдаются в Харьковской области, а самые высокие - в Днепропетровской и Кировоградской областях. В то же время некоторые поставщики уже успели увеличить стоимость своих услуг.

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В частности, во "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, составляя 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, достигнув 31,15 гривны.

Также стоит отметить, что цена на водоотведение для потребителей без счетчика выросла до 39,26 гривны, тогда как для тех, кто имеет счетчики, тариф составляет теперь 50,78 гривны.

К слову! В начале 2024 года в Нововолынске и в "Бориспольводоканале" также было принято решение о повышении тарифов на воду.

Какими могли бы быть новые тарифы

Летом 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пыталась увеличить тарифы на воду.

Запланированное повышение коснулось бы 34 водоканалов с 1 июля, предлагая рост тарифов на средне 32%. Однако, это решение было отменено после того, как высшее руководство страны оценило мероприятие как непрофессиональное.

Как экономить на воде

  • Полная загрузка стиральной машины. Всегда стирайте белье при полной загрузке барабана. Полупустой барабан потребляет больше воды, чем необходимо.

  • Проверка сантехники. Регулярно проверяйте унитазы и краны на наличие течи. Незаметная течь в унитазе может расходовать до 72,000 литров воды в год, а капающий кран - до 6,000 литров в месяц.

  • Экономные сантехнические устройства. Установка унитаза с двойным смывом может сэкономить до 15 литров воды в день для семьи из трех человек.

  • Короткие души. Сокращение времени приема душа может помочь сэкономить до 500 литров воды за месяц.

  • Использование воды во время чистки зубов и мытья посуды. Не оставляйте кран открытым во время чистки зубов или мытья посуды. Закрытый кран может сэкономить сотни литров воды.

  • Краны с распылителем. Установка кранов с распылителем позволит смыть мыло так же эффективно, как обычный кран, но со значительно меньшим расходом воды.

Автор: Дарія Подвишенна