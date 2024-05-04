Сколько стоит кубометр воды в 2024 году в регионах Украины

В каждом регионе тарифы на воду немного отличаются и варьируются от 24,52 гривны до 45,97 гривны. Власти анонсируют рост тарифов, однако пока что в большинстве областей они будут неизменными.

Какие тарифы в Украине

Самые низкие тарифы наблюдаются в Харьковской области, а самые высокие - в Днепропетровской и Кировоградской областях. В то же время некоторые поставщики уже успели увеличить стоимость своих услуг.

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В частности, во "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, составляя 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, достигнув 31,15 гривны.

Также стоит отметить, что цена на водоотведение для потребителей без счетчика выросла до 39,26 гривны, тогда как для тех, кто имеет счетчики, тариф составляет теперь 50,78 гривны.

Какими могли бы быть новые тарифы

! В начале 2024 года в Нововолынске и в "Бориспольводоканале" также было принято решение о повышении тарифов на воду.

Летом 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пыталась увеличить тарифы на воду.

Запланированное повышение коснулось бы 34 водоканалов с 1 июля, предлагая рост тарифов на средне 32%. Однако, это решение было отменено после того, как высшее руководство страны оценило мероприятие как непрофессиональное.

Как экономить на воде