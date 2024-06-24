Помощь безработным и малообеспеченным: какие выплаты получают ВПЛ

Переселенцы, которые не получают определенных выплат, могут получать помощь разных типов. В частности, пособие по безработице, государственную социальную помощь для малообеспеченных семей, субсидии на коммунальные услуги и другие социальные услуги.

Выплаты безработным

Если ВПЛ является трудоспособным и не зарегистрированным как ФЛП или в центре занятости, ему стоит зарегистрироваться в центре занятости для получения статуса безработного.

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Это даст право на пособие по безработице от 1500 до 7100 гривен на 90 календарных дней (для лиц предпенсионного возраста - до 360 дней во время действия военного положения), а также другие льготы.

Кроме того, безработные ВПЛ имеют право на такие виды помощи:

карьерная поддержка: помощь в поиске работы и трудоустройстве от карьерного советника;

образовательные услуги: консультации, информационная и профессиональная поддержка для переквалификации.

Выплаты малообеспеченным семьям

Если доход семьи ВПЛ меньше прожиточного минимума, семья имеет право на государственную социальную помощь для малообеспеченных семей.

Величина этой помощи зависит от возраста детей и статуса трудоспособных членов семьи. Например, для детей в возрасте до 6 лет этот минимум составляет 140% соответствующего прожиточного минимума, а для трудоспособных лиц - 55%.

Размеры прожиточного минимума:

для детей до 6 лет: 3 588 гривен (140% соответствующего прожиточного минимума);

для детей от 6 до 18 лет: 4 474 гривен (140% соответствующего прожиточного минимума);

для трудоспособных лиц: 1 665 гривен (55% соответствующего прожиточного минимума);

для лиц, утративших трудоспособность: 2 361 гривен (100% соответствующего прожиточного минимума).

Льготы и субсидии

Внутренне перемещенные лица могут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого им достаточно иметь справку о фактическом месте жительства, а не обязательно быть зарегистрированными в жилом помещении.

Размер субсидии зависит от стоимости услуг и доходов семьи. Жители временно оккупированных территорий или зоны боевых действий, которым продлены выплаты на период действия военного положения, могут подать заявление в Пенсионный фонд для перерасчета.