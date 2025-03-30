Кто считается одиноким пенсионером и какие выплаты получает

Пенсионеры, которые живут одни и нуждаются в уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен. Есть определенные критерии, которые определяют право на такую надбавку.

Кто считается одиноким пенсионером

Одинокие пенсионеры получают 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2024 году составляет 2 361 гривну, передает 24 Канал.

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Чтобы получить финансовую поддержку, пенсионер должен соответствовать следующим критериям:

быть в возрасте от 80 лет и старше;

проживать одиноко;

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Лица, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату.

Заметьте! Необходимость в постороннем уходе должна быть подтверждена врачебным заключением и соответственно оформлена документально.

Как оформить доплату

Чтобы получить доплату, необходимо подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионного фонда. К заявлению прилагаются следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;

паспорт;

идентификационный код.

Важно! Требования по оформлению доплаты определены Законом Украины №646-IX от 2 июня 2020 года.