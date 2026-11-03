Помощь малообеспеченным в ноябре: кому и сколько выплатят

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины будет применять сразу два подхода к начислению выплат малообеспеченным семьям. Речь идет о традиционной социальной помощи и новой базовой социальной помощи.

Кому государство перечислит деньги и как работает новый механизм

Базовая социальная помощь не имеет единой фиксированной ставки для всех, что указано на сайте Министерства социальной политики.

Главным ориентиром для расчетов выплат малообеспеченным с 1 ноября 2026 года является базовая величина в размере 4 500 гривен.

Согласно информации, конечная сумма на карте – это разница между совокупной расчетной суммой для всех членов семьи и их реальным среднемесячным доходом за последние три месяца.

Для первого взрослого заявителя, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы учитывается 100% базовой величины, то есть 4 500 гривен.

В свою очередь, для каждого следующего взрослого члена семьи эта сумма составляет 70% – 3 150 гривен.

Стандартный механизм основан на прожиточном минимуме. Государство покрывает разницу между установленным уровнем обеспечения и реальными доходами домохозяйства.

Для трудоспособных лиц этот уровень составляет 1 996,80 гривны, а для людей, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 2 595 гривен. На детей до 6 лет заложено 4 084,65 гривны, от 6 до 18 лет – 5 092,40 гривны, а для студентов до 23 лет – 4 825,60 гривны.

Обратите внимание! Получить деньги смогут не все. Например, если трудоспособный член семьи более трех месяцев не работал, не состоял на учете в центре занятости и не платил ЕСВ, в помощи откажут.

Также помощь будет отменена, если в течение года кто-либо из членов семьи:

совершил покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен;

имеет на депозитах более 100 тысяч гривен;

владеет второй квартирой;

или имеет более одного автомобиля, которому менее 15 лет.

Исключения делаются только для тех, кто ухаживает за детьми, лицами с инвалидностью или проживает в зоне боевых действий.

Напомним, что законопроект о " базовой социальной помощи " поддержали народные депутаты в октябре. Однако переход на эту систему является добровольным. А ранее назначенные виды государственной социальной помощи будут по-прежнему выплачиваться.