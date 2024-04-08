Ожидается разворот: упадет или вырастет доллар в цене

В конце прошлой недели гривна на наличном рынке укрепилась. Впрочем, на этой неделе ситуация может измениться. Банкир Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара может несколько подорожать.

Что происходит со стоимостью доллара

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что спрос на иностранную валюту во всех сегментах рынка в начале прошлой недели ощутимо вырос.

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По ее словам, украинцы увеличили покупку валюты по безналичным каналам, существенно увеличился объем спроса и на ВРУ – в понедельник – вторник среднедневной объем торгов достиг 230 миллионов долларов.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этом фоне доллар дорожал во всех сегментах: на ВРУ котировки достигали максимальных отметок на уровне 39,38 гривны за доллар, в наличном сегменте стоимость американского доллара ситуативно превышала отметку 39,50 гривны за доллар. Однако уже в среду спрос начал ощутимо ослабляться.

Поэтому, на ВРУ среднедневной объем торгов со среды по пятницу сократился до 127 миллионов долларов. Это привело к быстрому падению котировок и спровоцировало укрепление гривны в наличном сегменте.

Прогноз курса на эту неделю

Отдельные банки, чувствуя серьезную конкуренцию со стороны наличного рынка, в конце недели даже устраивали акции, предлагая безналичный доллар в приложениях по сниженному курсу.

К концу прошлой недели средняя стоимость доллара опустилась до 39,2 – 39,25 гривны за доллар. При этом котировки на ВРУ во второй половине пятницы снизились до 38,80 – 38,85 гривны за доллар.

Примечательно, что в конце прошлой недели бизнес активно реализовывал накопленное отложенное предложение валюты. Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал,

– мешает Золотько.

Всего в течение недели регулятор приобрел на ВРУ 29,6 миллиона долларов, а продал 483,6 миллиона долларов, что на 171 миллиона долларов меньше, чем неделей ранее.

Учитывая волну укрепления гривны во второй половине прошлой недели, в ближайшие 7 дней можно ожидать разворот этого тренда из-за реализации импортерами отложенного спроса.

Анна Золотько отмечает, что наличный рынок будет тщательно следить за торгами на ВРУ и оперативно реагировать на курсовые изменения. Поэтому, стоимость наличных долларов в течение этой недели будет находиться в диапазоне 39 – 39,60 гривны за доллар.

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