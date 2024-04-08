Что происходит со стоимостью доллара
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что спрос на иностранную валюту во всех сегментах рынка в начале прошлой недели ощутимо вырос.
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По ее словам, украинцы увеличили покупку валюты по безналичным каналам, существенно увеличился объем спроса и на ВРУ – в понедельник – вторник среднедневной объем торгов достиг 230 миллионов долларов.
На этом фоне доллар дорожал во всех сегментах: на ВРУ котировки достигали максимальных отметок на уровне 39,38 гривны за доллар, в наличном сегменте стоимость американского доллара ситуативно превышала отметку 39,50 гривны за доллар. Однако уже в среду спрос начал ощутимо ослабляться.
Поэтому, на ВРУ среднедневной объем торгов со среды по пятницу сократился до 127 миллионов долларов. Это привело к быстрому падению котировок и спровоцировало укрепление гривны в наличном сегменте.
Прогноз курса на эту неделю
К концу прошлой недели средняя стоимость доллара опустилась до 39,2 – 39,25 гривны за доллар. При этом котировки на ВРУ во второй половине пятницы снизились до 38,80 – 38,85 гривны за доллар.
Примечательно, что в конце прошлой недели бизнес активно реализовывал накопленное отложенное предложение валюты. Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал,
– мешает Золотько.
Всего в течение недели регулятор приобрел на ВРУ 29,6 миллиона долларов, а продал 483,6 миллиона долларов, что на 171 миллиона долларов меньше, чем неделей ранее.
Анна Золотько отмечает, что наличный рынок будет тщательно следить за торгами на ВРУ и оперативно реагировать на курсовые изменения. Поэтому, стоимость наличных долларов в течение этой недели будет находиться в диапазоне 39 – 39,60 гривны за доллар.