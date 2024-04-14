Доллар перед Пасхой: что ждет валюту в течение этого периода

Прогнозы свидетельствуют о том, что курс доллара в ближайшее время не отмечает существенных курсовых изменений. А предстоящие пасхальные приготовления пока не вызывают всплесков спроса среди населения на валюту.

Неужели доллар будет по 40

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что в период с 15 апреля по 21 апреля, коридоры стоимости доллара как на межбанке, так и на наличном рынке, могут колебаться в одной плоскости.

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Поэтому диапазон валюты может составлять от 39 гривен до 40 гривен за валюту. Как отмечает Лесовой, на следующей неделе валютный рынок прежде всего будет зависеть от стратегии и тактики Нацбанка на межбанковском рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Действия НБУ могут иметь определенную свободу и вариативность, ведь, по сути, именно регулятор формирует курсовую повестку для всего рынка.

Речь идет о том, что Нацбанк будет иметь большую свободу то увеличивать, то уменьшать объемы валютных интервенций в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Какой курс перед Пасхой

Лесовой говорит, что пока до Пасхи далеко, а потому предполагает, что на рынке не должно возникать ни повышенного спроса, ни повышенного предложения. Хоть банкир и не исключает возможности периодических всплесков покупателей.

Еще важный момент, который касается главным образом ежедневных курсовых изменений или конкуренции курсов на наличном рынке. Существует большая вероятность того, что основные показатели рынка останутся в пределах предыдущих нескольких недель,

– объясняет банкир.

Другими словами, будет действовать система валютных изменений, которая не предусматривает каких-то необычных, радикальных изменений.