Невже долар буде по 40

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у період з 15 квітня по 21 квітня, коридори вартості долара як на міжбанку, так і на готівковому ринку, можуть коливатися в одній площині.

Читайте також Ціни на газ у Європі: як на них вплинули удари Росії по українських сховищах

Відтак діапазон валюти може становити від 39 гривень до 40 гривень за валюту. Як зауважує Лєсовий, на наступний тиждень валютний ринок насамперед залежатиме від стратегії та тактики Нацбанку на міжбанківському ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Дії НБУ можуть мати певну свободу та варіативність, адже, по суті, саме регулятор формує курсову повістку для всього ринку.

Йдеться про те, що Нацбанк матиме більшу свободу то збільшувати, то зменшувати обсяги валютних інтервенцій залежно від ринкової кон’юнктури.

Який курс перед Великоднем

Лєсовий каже, що поки до Великодня далеко, а тому припускає, що на ринку не повинно виникати ані підвищеного попиту, ані підвищеної пропозиції. Хоч банкір і не виключає можливості періодичних сплесків покупців.

Ще важливий момент, який стосується головним чином щоденних курсових змін чи конкуренції курсів на готівковому ринку. Існує велика ймовірність того, що основні показники ринку залишаться в межах попередніх кількох тижнів,

– пояснює банкір.

Іншими словами, діятиме система валютних змін, яка не передбачає якихось незвичних, радикальних змін.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.