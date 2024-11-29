Декабрьский старт: будут ли стабильными курсы валют

В начале декабря гривна продолжит демонстрировать стабильность, без резких колебаний курса. Прогнозируется, что в первые дни месяца спрос и предложение останутся уравновешенными, даже на фоне праздничных расходов.

Ожидать ли роста валют на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в первую декаду декабря вряд ли стоит ожидать, что курсовые показатели охватит "вьюга" беспокойства. По-прежнему, Нацбанк будет проводить достаточно эффективную политику по сдерживанию влияния инфляции на курсовые показатели.

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Напоминаем! По итогам 2024 года инфляция может пересечь отметку в 10%. Точно такие же ожидания касаются курса американского доллара. Однако это не произойдет внезапно, любые изменения будут медленными и неугрожающими.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка К слову: экономические факторы, в частности "бюджетный", также не будут представлять угрозы для стабильности рынка: после сентябрьского увеличения дефицита с запланированных 1,53 триллиона гривен до 1,8 триллиона гривен этот "разрыв" вероятно будет покрываться новыми поступлениями международной финпомощи и внутренними источниками вроде поступлений от размещения ОВГЗ. То есть в итоге года годовой бюджет может быть выполнен.

Лесовой замечает, что в течение 2 – 8 декабря будет наблюдаться довольно привычное явление: иногда курсы валют будут "топтаться" на одном месте, делая незначительные шаги вниз, а затем вверх.

Важным для валютного рынка станет активность продавцов, особенно на наличном рынке. Напомню, что на следующую неделю приходится Праздник Николая, поэтому мы не исключаем, что часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести родным подарки и приготовиться к предстоящим праздникам,

– говорит банкир.

Таким образом, есть шанс, что спрос и предложение в контексте праздников будут достаточно уравновешенными, что обязательно скажется на относительной стабильности курсов.

Обратите внимание! Декабрь станет логическим продолжением ноябрьских тенденций: пока отсутствуют причины для того, чтобы Нацбанк пересмотрел достаточно эффективную валютную политику. Поэтому не стоит ожидать каких-то "чрезвычайных ситуаций".

Какие общие характеристики рынка

Поэтому со 2 декабря по 8 декабря ожидается: