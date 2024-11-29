Чи очікувати росту валют наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у першу декаду грудня навряд чи варто очікувати, що курсові показники охопить "хурделиця" неспокою. Як і раніше, Нацбанк проводитиме досить ефективну політику зі стримування впливу інфляції на курсові показники.

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Нагадуємо! За підсумками 2024 року інфляція може перетнути позначку в 10%. Точно такі ж очікування стосуються курсу американського долара. Однак це не станеться раптово, будь-які зміни будуть повільними та незагрозливими.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До слова: економічні чинники, зокрема "бюджетний", також не становитимуть загрози для стабільності ринку: після вересневого збільшення дефіциту із запланованих 1,53 трильйона гривень до 1,8 трильйона гривень цей "розрив" вірогідно покриватиметься новими надходження міжнародної фіндопомоги та внутрішніми джерелами на кшталт надходжень від розміщення ОВДП. Тобто в підсумку року річний бюджет може буде виконано.

Лєсовий зауважує, що протягом 2 – 8 грудня спостерігатиметься досить звичне явище: подекуди курси валют "тупцюватимуть" на одному місці, роблячи незначні кроки вниз, а потім вгору.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Важливим для валютного ринку стане активність продавців, особливо на готівковому ринку. Нагадаю, що на наступний тиждень припадає Свято Миколая, тому ми не виключаємо, що частина громадян, що має заощадження у валюті, може продати її для того, щоб придбати рідним подарунки та приготуватися до майбутніх свят,

– каже банкір.

Таким чином, є шанс, що попит і пропозиція в контексті свят будуть досить врівноваженими, що обов'язково позначиться на відносній стабільності курсів.

Зверніть увагу! Грудень стане логічним продовженням листопадових тенденцій: наразі відсутні причини для того, щоб Нацбанк переглянув досить ефективну валютну політику. Тому не варто очікувати якихось "надзвичайних ситуацій".

Які загальні характеристики ринку

Відтак з 2 грудня по 8 грудня очікується: