Ожидать ли роста валют на следующей неделе
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в первую декаду декабря вряд ли стоит ожидать, что курсовые показатели охватит "вьюга" беспокойства. По-прежнему, Нацбанк будет проводить достаточно эффективную политику по сдерживанию влияния инфляции на курсовые показатели.
Читайте также В начале декабря доллар может достичь новой цены: за сколько надо покупать 100 долларов
Напоминаем! По итогам 2024 года инфляция может пересечь отметку в 10%. Точно такие же ожидания касаются курса американского доллара. Однако это не произойдет внезапно, любые изменения будут медленными и неугрожающими.
К слову: экономические факторы, в частности "бюджетный", также не будут представлять угрозы для стабильности рынка: после сентябрьского увеличения дефицита с запланированных 1,53 триллиона гривен до 1,8 триллиона гривен этот "разрыв" вероятно будет покрываться новыми поступлениями международной финпомощи и внутренними источниками вроде поступлений от размещения ОВГЗ. То есть в итоге года годовой бюджет может быть выполнен.
Лесовой замечает, что в течение 2 – 8 декабря будет наблюдаться довольно привычное явление: иногда курсы валют будут "топтаться" на одном месте, делая незначительные шаги вниз, а затем вверх.
Важным для валютного рынка станет активность продавцов, особенно на наличном рынке. Напомню, что на следующую неделю приходится Праздник Николая, поэтому мы не исключаем, что часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести родным подарки и приготовиться к предстоящим праздникам,
– говорит банкир.
Таким образом, есть шанс, что спрос и предложение в контексте праздников будут достаточно уравновешенными, что обязательно скажется на относительной стабильности курсов.
Обратите внимание! Декабрь станет логическим продолжением ноябрьских тенденций: пока отсутствуют причины для того, чтобы Нацбанк пересмотрел достаточно эффективную валютную политику. Поэтому не стоит ожидать каких-то "чрезвычайных ситуаций".
Какие общие характеристики рынка
Поэтому со 2 декабря по 8 декабря ожидается:
- Коридоры валютных колебаний: 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро (на межбанке), 41,5 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.