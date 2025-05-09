США можуть знизити мита на товари з Китаю

Коментарі Трампа пролунали у Білому домі під час презентації нової торговельної угоди між США та Великобританією, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Після більш ніж двох місяців без зрушень у напрямку порозуміння, обидві сторони цього тижня оголосили, що відправляють високопосадовців до Швейцарії на переговори у вихідні,

– йдеться у матеріалі.

Наразі команда Трампа працює над кількома торговельними угодами після того, як президент призупинив взаємні мита для більшості країн. Однак щодо Китаю президент США не скасував мит.

У четвер Трамп натякнув, що США можуть зробити крок до пом’якшення напруження, зменшивши мита, та відповів, що "це можливо", коли його запитали, чи розглядає він можливість зниження тарифів у разі успішних переговорів.

Вище вже нікуди – 145%, тож ми розуміємо, що вони будуть знижені. думаю, що це буде дуже дружня зустріч. Вони хочуть провести її елегантно,

– сказав президент США.

На думку Дональда Трампа, Китай дуже зацікавлений у досягненні угоди. Він також зазначив, що хотів би, аби Китай відкрив свою економіку.

Я думаю, що ми добре проведемо вихідні з Китаєм. У них багато що на кону. Я вважаю, що вони мають значно більше вигоди від угоди, ніж ми, певною мірою,

– заявив американський лідер.

На запитання, чи розмовлятиме він з президентом Китаю Сі Цзіньпіном після переговорів, Трамп відповів, що "можливо, так".

Я думаю, що вони будуть змістовними. Китай хоче щось зробити, і, дивіться, на цьому етапі їм це просто необхідно,

– зробив заяву Трамп.

Цікаво! Президент США вже давно висловлює захоплення Сі, хоча й визнає розбіжності в торгівлі та покладає на Китай відповідальність за початок пандемії COVID-19.