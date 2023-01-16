Попытки расшатать курс не дают результатов: скольку будет стоить доллар на этой неделе

Прошедшая неделя на наличном валютном рынке прошла очень спокойно, а курс доллара даже снизился. Однако на этой неделе укрепление гривни будет ослабевать.

Ситуация на наличном рынке

Прошедшая неделя на наличном валютном рынке прошла очень спокойно, отметила в комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Спрос и предложение в большинстве своем были сбалансированы, хотя легкий тренд на укрепление национальной валюты все же отмечался. За 7 дней курс доллара снизился на 10-15 копеек до уровней 40,50-40,55 гривны за доллар.

Банкирша добавила, что участники рынка продолжают предпринимать попытки расшатать курс, однако они не проносят никаких существенных результатов. Более того, баланс между спросом и предложение на прошлой неделе был настолько сильным, что иногда разница между курсами продаж и покупки сокращалась до менее 10 копеек.

Курс доллара на этой неделе

Утро 16 января началось с новой волны укрепления гривны, однако по мнению Золотько, в течение этой недели тренд на укрепление гривны будет понемногу ослабевать. И вообще курсовое движение может оказаться разнонаправленным. Вместе с тем значительных колебаний, учитывая сбалансированность рынка, в середине месяца банкирша не ожидает.

На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс доллара будет колебаться в коридоре 40 – 40,80 гривен за доллар,

– спрогнозировала Золотько.

К слову, другой банкир тоже прогнозирует, что курс будет находиться примерно в том же коридоре. По мнению Германа Марченко, курс доллара будет находиться на уровне 40 – 41 гривны. И по всем признакам такой статус продержится как минимум до конца января.

Наличный курс 16 января