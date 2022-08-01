Каким будет курс доллара в августе: прогноз эксперта

Причина резкого скачка доллара в июле, по мнению экономического эксперта Даниила Монина, панические настроения. Каким курс будет в августе, читайте дальше.

Прыжок доллара до 41-42 гривен в конце июля – следствие панических настроений. На август курс доллара в Украине вернется к более низким отметкам, считает эксперт.

Как превратить свою картину в NFT и продать ее

НБУ купил 682 миллиона долларов на этой неделе в резервы. Это все, что Вам нужно знать о курсе 41-42 в обменках. Не поддавайтесь панике!

– написал в сообщении Монин.

Валютные интервенции НБУ / Скриншот по фейсбуку Монина

Прогноз курса на август

Он объяснил, что, вероятно, Нацбанк изменил политику – хочет минимизировать расходы или совсем не тратить валютные резервы.

Потому подобные всплески курса вполне могут быть на панике. Но мой прогноз остается 40 на август,

– подчеркнул он.

В банках доллар можно купить в среднем за 39,56 гривен за доллар при покупке (-14 копеек сравнительно с 29 июля). Продают валюту в банках за 41,20 гривну за доллар (-35 копеек).

доллар можно купить в среднем за 39,56 гривен за доллар при покупке (-14 копеек сравнительно с 29 июля). Продают валюту в банках за 41,20 гривну за доллар (-35 копеек). В обменниках покупают доллар за 39,84 грн (-1,46 грн), а продают - за 40,65 грн (-1,26 грн).

покупают доллар за 39,84 грн (-1,46 грн), а продают - за 40,65 грн (-1,26 грн). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 грн (-1,35 грн), а продажа – 40,85 грн (-1,14 грн).

Также напомним, что НБУ 29 июля запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют, чтобы минимизировать фактор спекуляций на валютном рынке и создать по-настоящему конкурентную среду.

Актуально – эксперт объяснил, как экспорт зерна повлияет на курс валют: смотрите видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.