Стрибок долара до 41 – 42 гривні наприкінці липня – наслідок панічних настроїв. На серпень курс долара в Україні повернеться до нижчих позначок, вважає експерт.

Цікаво Як перетворити свою картину в NFT та продати її

НБУ купив 682 мільйонів доларів цього тижня в резерви. Це все, що Вам треба знати про курс 41 – 42 в обмінках. Не піддавайтеся паніці!

– написав у дописі Монін.

Валютні інтервенції НБУ / Скриншот з фейсбуку Моніна

Прогноз курсу на серпень

Він пояснив, що, ймовірно, Нацбанк змінив політику – хоче мінімізувати витрати або зовсім не витрачати валютних резервів.

Тому подібні сплески курсу цілком можуть бути на паніці. Але мій прогноз залишається 40 на серпень,

– підкреслив він.

В банках долар можна купити в середньому за 39,56 гривні за долар при купівлі (-14 копійок проти 29 липня). Продають валюту в банках за 41,20 гривні за долар (-35 копійок).

долар можна купити в середньому за 39,56 гривні за долар при купівлі (-14 копійок проти 29 липня). Продають валюту в банках за 41,20 гривні за долар (-35 копійок). В обмінниках купують долар за 39,84 гривні (-1,46 гривні), а продають – за 40,65 гривні (-1,26 гривні).

купують долар за 39,84 гривні (-1,46 гривні), а продають – за 40,65 гривні (-1,26 гривні). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,85 гривні (-1,35 гривні), а продаж – 40,85 гривні (-1,14 гривні).

Також нагадаємо, що НБУ 29 липня заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют, щоб мінімізувати фактор спекуляцій на валютному ринку та створити по-справжньому конкурентне середовище.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Актуально – експерт пояснив як експорт зерна вплине на курс валют: дивіться відео