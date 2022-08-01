Стрибок долара до 41 – 42 гривні наприкінці липня – наслідок панічних настроїв. На серпень курс долара в Україні повернеться до нижчих позначок, вважає експерт.
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НБУ купив 682 мільйонів доларів цього тижня в резерви. Це все, що Вам треба знати про курс 41 – 42 в обмінках. Не піддавайтеся паніці!
– написав у дописі Монін.
Валютні інтервенції НБУ / Скриншот з фейсбуку Моніна
Прогноз курсу на серпень
Він пояснив, що, ймовірно, Нацбанк змінив політику – хоче мінімізувати витрати або зовсім не витрачати валютних резервів.
Тому подібні сплески курсу цілком можуть бути на паніці. Але мій прогноз залишається 40 на серпень,
– підкреслив він.
Курс долара 1 серпня
- В банках долар можна купити в середньому за 39,56 гривні за долар при купівлі (-14 копійок проти 29 липня). Продають валюту в банках за 41,20 гривні за долар (-35 копійок).
- В обмінниках купують долар за 39,84 гривні (-1,46 гривні), а продають – за 40,65 гривні (-1,26 гривні).
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,85 гривні (-1,35 гривні), а продаж – 40,85 гривні (-1,14 гривні).
Також нагадаємо, що НБУ 29 липня заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют, щоб мінімізувати фактор спекуляцій на валютному ринку та створити по-справжньому конкурентне середовище.