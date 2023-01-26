Условие стабильности гривны: будет ли НБУ отменять фиксированный курс

Наличные гривны в течение трех месяцев держится у отметки в 40,5 доллара. Такой стабильности способствуют различные факторы, обеспечивающие достаточное количество валюты на рынке, способной удовлетворить спрос.

Стабильность наличного рынка обеспечивается наличием необходимого количества наличных денег в кассах банков и обменных пунктов и возможностью купить валюту на межбанковском рынке, где действует режим фиксированного курса.

Интересно Почему евро в Украине так стремительно растет

Поэтому, в первую очередь, национальную валюту поддерживает налаженный экспорт, стимулирующий приток валюты в страну, и международная поддержка. Другим важным фактором является политика Нацбанка, поддерживающего фиксированный курс гривны на уровне 36,6 гривны за доллар.

Продолжит ли Нацбанк политику фиксированного курса

Сейчас у Нацбанка достаточно валюты в резервах, чтобы продолжать текущую политику. Поэтому в ближайшее время отмена замороженного курса скорее всего не будет.

Эксперт отмечает, что поскольку наличный курс уже давно оторвался от безналичного и постепенно увеличивается избыток гривневой массы, из-за этого долго такая ситуация держаться не может.

Юрий Крахмал Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "БАНК АВАНГАРД" Когда темпы расходования валютных резервов начнут увеличиваться, НБУ, вероятно, снова пересмотрит фиксированный курс к новому условно равновесному значению, а в перспективе будет возвращаться к практике плавающего курса. Но об этом говорить пока рано.

Каким будет курс этой недели

По мнению банкирши Анны Золотько, ближе к концу недели вполне вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривни.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе курс на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 26 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40 гривен (без изменений против 25 января), а купить за 40,55 гривны (+3 копейки). Наличное евро банки покупают за 43 гривны (+30 копеек), а продают в среднем за 43,67 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,35 гривны (без изменений), а продают – за 40,53 гривны (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,45 гривны (-1 копейка), а продажа – 43,71 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 грн (без изменений), а продажа – 40,50 грн (без изменений). Евро покупают по 43,50 гривны (+5 копеек), а продают за 43,65 гривны (+4 копейки).