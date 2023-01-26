Условие стабильности гривны: будет ли НБУ отменять фиксированный курс
Наличные гривны в течение трех месяцев держится у отметки в 40,5 доллара. Такой стабильности способствуют различные факторы, обеспечивающие достаточное количество валюты на рынке, способной удовлетворить спрос.
Стабильность наличного рынка обеспечивается наличием необходимого количества наличных денег в кассах банков и обменных пунктов и возможностью купить валюту на межбанковском рынке, где действует режим фиксированного курса.
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Поэтому, в первую очередь, национальную валюту поддерживает налаженный экспорт, стимулирующий приток валюты в страну, и международная поддержка. Другим важным фактором является политика Нацбанка, поддерживающего фиксированный курс гривны на уровне 36,6 гривны за доллар.
Продолжит ли Нацбанк политику фиксированного курса
Сейчас у Нацбанка достаточно валюты в резервах, чтобы продолжать текущую политику. Поэтому в ближайшее время отмена замороженного курса скорее всего не будет.
Эксперт отмечает, что поскольку наличный курс уже давно оторвался от безналичного и постепенно увеличивается избыток гривневой массы, из-за этого долго такая ситуация держаться не может.
Когда темпы расходования валютных резервов начнут увеличиваться, НБУ, вероятно, снова пересмотрит фиксированный курс к новому условно равновесному значению, а в перспективе будет возвращаться к практике плавающего курса. Но об этом говорить пока рано.
Каким будет курс этой недели
По мнению банкирши Анны Золотько, ближе к концу недели вполне вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривни.
На мой взгляд, на этой неделе курс на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.
Курс валют сегодня
Курс валют в банках
По данным Минфина, 26 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40 гривен (без изменений против 25 января), а купить за 40,55 гривны (+3 копейки). Наличное евро банки покупают за 43 гривны (+30 копеек), а продают в среднем за 43,67 гривны (+17 копеек).
Курс в обменниках Украины
В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,35 гривны (без изменений), а продают – за 40,53 гривны (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,45 гривны (-1 копейка), а продажа – 43,71 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 грн (без изменений), а продажа – 40,50 грн (без изменений). Евро покупают по 43,50 гривны (+5 копеек), а продают за 43,65 гривны (+4 копейки).