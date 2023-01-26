Стабільність готівкового ринку забезпечується наявністю необхідної кількості готівки в касах банків та обмінних пунктів, та можливістю купити валюту на міжбанківському ринку, де діє режим фіксованого курсу.

Цікаво Чому євро в Україні так стрімко росте

Тому, у першу чергу національну валюту підтримує налагоджений експорт, що стимулює приток валюти до країни, та міжнародна підтримка. Іншим важливим фактором є політика Нацбанку, який підтримує фіксований курс гривні на рівні 36,6 гривні за долар.

Чи продовжить Нацбанк політику фіксованого курсу

Наразі Нацбанк має достатньо валюти в резервах, щоб продовжувати поточну політику. Тому найближчим часом скасування замороженого курсу, скоріше за все, не буде.

Експерт зазначає що оскільки готівковий курс вже давно відірвався від безготівкового і поступово збільшується надлишок гривневої маси, через це довго така ситуація триматись не може.

Юрій Крохмаль Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "БАНК АВАНГАРД" Коли темпи витрачання валютних резервів почнуть збільшуватись, НБУ, вірогідно, знов перегляне фіксований курс до нового умовно рівноважного значення, а у перспективі буде повертатись до практики плаваючого курсу. Але про це говорити поки що зарано.

Яким буде курс цього тижня

На думку банкірки Анни Золотько, ближче до кінця тижня цілком ймовірне невеличке підвищення курсу на фоні зростання попиту через активізацію виплат зарплат українцям. Щоправда, зважаючи на збалансованість ринку, вона не очікує на суттєве подорожчання гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, цього тижня курс на готівковому ринку знаходитиметься в межах коридору 40,2 – 40,9 гривні за долар.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 26 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (без змін проти 25 січня), а купити за 40,55 гривні (+3 копійки). Готівкове євро банки купують за 43 гривні (+30 копійок), а продають в середньому за 43,67 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (без змін), а продають – за 40,53 гривні (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,45 гривні (-1 копійка), а продаж – 43,71 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (без змін), а продаж – 40,50 гривні (без змін). Євро купують по 43,50 гривні (+5 копійок), а продають за 43,65 гривні (+4 копійки).