Повышенная нервозность и волатильность: чего ждать на рынке валют на этой неделе

На прошлой неделе на рынке наблюдались значительные колебания курса. Кроме того, эксперт говорит, что спрос на валюту увеличился. По прогнозам этой недели, повышенная нервозность на рынке будет сохраняться, впрочем, ситуация будет меняться.

На прошлой неделе курс сильно колебался

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе наличный курс доллара находился в коридоре 37,8–38,2 гривны. Такие показатели являлись признаком того, что на рынке повышена нервозность.

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Следовательно, спред между курсами купли и продажи увеличился, а также наблюдалась значительная волатильность. По словам Золотько, даже в пределах одного дня колебания курса иногда составляли более 20 копеек.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Сложившаяся ситуация начала отражаться и на настроениях украинцев – статистика регулятора зафиксировала на прошлой неделе заметное увеличение спроса на валюту, который в конечном итоге привел к изменению летнего тренда: население в течение почти всей недели покупало валюты больше, чем продавало.

Кроме того, увеличился спрос на приобретение безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите.

Ожидать ли изменений по курсу на этой неделе

Несмотря на все колебания на прошлой неделе, глубокого роста стоимости доллара на наличном рынке не произошло:

Часть спроса начала перетекать в банки, где приобрести валюту можно по курсу Международного валютного рынка (МВР).

Да и наличную валюту банковские учреждения в большинстве своем продают несколько дешевле, чем небанковские обменники, что сдерживает дальнейший рост курса.

По прогнозам собеседницы, на этой неделе, скорее всего, повышенная нервозность на рынке будет сохраняться.

Возможные дополнительные выплаты украинцам в канун Дня Независимости могут стать дополнительным фактором поддержки спроса на иностранную валюту со стороны населения. Хотя стратегически в ближайшее время ситуация должна начать успокаиваться,

– говорит Анна Золотько.

Курс валют в банках, обменниках и черном рынке

37,5 гривны (+10 копеек 38,2 гривны (+10 копеек). А евро: покупка – 41 гривна (+20 копеек), продажа – 41,8 гривны (+10 копеек). По состоянию на утро 21 августа покупка доллара в банках, по данным "Минфина" , в среднем составляла(+10 копеек против 18 августа ), а продажа –(+10 копеек). А евро: покупка –(+20 копеек), продажа –(+10 копеек).

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,30 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,25 гривны (-13 копеек), а продажа – 41,80 гривны (-5 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – (-13 копеек), а продажа – (-5 копеек). Курс на черном рынке составляет: покупка – 37,92 гривны (+2 копейки), а продажа – 38,17 гривны (+7 копеек). Продают евро за 41,8 гривны (+5 копеек), а продажа валюты составляет – 41,49 гривны (+4 копейки).

В ближайшие дни наличный курс доллара будет находиться в диапазоне 37,6–38,5 гривны.

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