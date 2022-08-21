Как украинцам подготовиться к зиме

В этом году в Украине прочат дефицит газоснабжения, что приведет к тяжелому положению с отопительным сезоном. Какая будет температура в украинских домах и чем стоит запастись украинцам на зиму, читайте в тексте.

Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора", рассказала 24 каналу о том, что украинцам нужно быть готовыми к разным сценариям отопительного сезона в этом году.

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Татьяна Бойко координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Стоит знать, что температура в домах будет пониженной, но температура 18 – 20 градусов, о которой сейчас говорит правительство, – это нормальная температура. За рубежом такая температура находится в пределах стандарта. Вдобавок, она более полезна для здоровья, чем 26 – 28 градусов.

Какими вещами нужно запастись и с чем будут возникать проблемы

Эксперт отмечает, что возможно возникнут проблемы с перекосами температуры внутри домов. То есть, если не отрегулирована система теплоснабжения, квартиры, которые находятся на последних или первых этажах, могут получать разное количество тепла. На это следует обратить внимание прежде всего жителям и заранее проверить.

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Также, как минимум, следует запастись теплой одеждой, спальниками, палатками, электрообогревателями и электропростынями, все щели в квартире залепить и прочее.

В каких областях отопительный сезон пройдет тяжелее всего

Это, как сообщает правительство, Луганская и Донецкая области часть Запорожской области. Херсонщина. Но Татьяна Бойко отмечает то, что готовыми нужно быть всем областям.

Цены на газ

Как сообщила ранее эксперт:

Украинское правительство обязало предприятия, предоставляющие услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, держать тарифы на уровне прошлогодних. Разница же будет покрываться из бюджета.

В правительстве полагаются на то, что дополнительные средства, которых не будет хватать в бюджете, будут предоставлять международные доноры.

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