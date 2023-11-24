Минимальная – 2,3 тысячи, а средняя – до 6 тысяч: пенсии в 2024 году вырастут

Согласно бюджету на 2024 год, пенсии для украинцев начнут расти. Кроме того, индексация для всех категорий пенсионеров, как и в прошлом году, пройдет весной.

Новые суммы пенсий

Прожиточный минимум по проекту бюджета на 2024 год увеличится. От этого показателя зависит и уровень пенсии в Украине.

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Размер минимальной пенсии для украинцев вырастет уже с 1 января.

Прожиточный минимум вырастет до 2920 гривен. Согласно этому, минимальная пенсия с 2093 гривен повысится до 2 361 гривны, а максимальная – до 23 610 гривен. Также ожидается, что средняя пенсионная выплата по Украине будет составлять до 6 тысяч гривен.

Кроме того, в марте 2024 года, как и в этом году, для украинских пенсионеров будет проведена индексация выплат. По словам экономиста Ярослава Жалило, которыми он поделился с 24 Каналом, рост средней пенсии будет связан с показателем инфляции в стране.

Ярослав Жалило Экономический эксперт У нас в этом году прогнозируемая инфляция была выше, чем та, которую имеем на сегодня. По итогам 10 месяцев где-то чуть больше 5%. В то время как прогнозировали где-то до 10%.

Индексация в 2024 году

В следующем году прогнозируемая инфляция составит около 9%. Согласно этому показателю будут рассчитывать индексацию.

Например, если официальный показатель инфляции в конце этого года будет меньше, условно 6%, то это означает, что можно более умеренно относиться к повышению социальных выплат в следующем году.

весной средняя доплата составлялав зависимости от категорий.

В следующем году возрастут и другие социальные выплаты: